Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, um 21:15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Lemwerderanerin mit ihrem PKW die Hauptstraße in Lemwerder in nördliche Richtung. In Höhe der 70 km/h Zone wollte ein 58-jähriger Lemwerderaner mit seinem PKW nach links in die Ollenstraße einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 58-Jährige sein Fahrzeug abbremsen und zum Stillstand bringen. Die 44-Jährige übersah das stehende Fahrzeug und fuhr auf. Hierbei verletzte sie sich leicht und an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 18500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell