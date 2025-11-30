PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, um 21:15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Lemwerderanerin mit ihrem PKW die Hauptstraße in Lemwerder in nördliche Richtung. In Höhe der 70 km/h Zone wollte ein 58-jähriger Lemwerderaner mit seinem PKW nach links in die Ollenstraße einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 58-Jährige sein Fahrzeug abbremsen und zum Stillstand bringen. Die 44-Jährige übersah das stehende Fahrzeug und fuhr auf. Hierbei verletzte sie sich leicht und an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 18500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz,m PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 09:54

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Ladendiebstahl

    Delmenhorst (ots) - Am 29.11.2025, gegen 19:20 Uhr, fiel in Lemwerder, Stedinger Straße, in einem dortigen Supermarkt eine männliche Person den Angestellten auf, der nach Auswertung der Videoaufzeichung am Vortag dort einen Ladendiebstahl verübt hatte. Zur Feststellung seiner Personalien wurde die Polizei hinzugezogen, die bei der Durchsuchung der Person weiteres Diebesgut feststellen konnte, die der 41 jährige ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:52

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wüsting - Einbruch in Vereinsheim

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, ist es in der Zeit von 09:45 Uhr bis 13:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Hütte an der Holler Landstraße in Wüsting gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Hütte auf dem Vereinsgelände des dortigen Hundesportvereins und entwendeten Werkzeug. In diesem Zusammenhang ist ein roter Kleinwagen aufgefallen, der im Zusammenhang zu der Tat stehen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren