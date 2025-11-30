Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden
Delmenhorst (ots)
Am 29.11.2025, um 21:15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Lemwerderanerin mit ihrem PKW die Hauptstraße in Lemwerder in nördliche Richtung. In Höhe der 70 km/h Zone wollte ein 58-jähriger Lemwerderaner mit seinem PKW nach links in die Ollenstraße einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 58-Jährige sein Fahrzeug abbremsen und zum Stillstand bringen. Die 44-Jährige übersah das stehende Fahrzeug und fuhr auf. Hierbei verletzte sie sich leicht und an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 18500EUR.
