POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Farbschmierereien im Delmenhorster Stadtgebiet +++ Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen ist es der Polizei noch am Samstag, 29. November 2025, gelungen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren, dem bisher insgesamt 63 Fälle von Sachbeschädigung vorgeworfen werden.

Der Mann steht im Verdacht, am Samstag, 29. November 2025, an diversen Gebäuden in der Innenstadt, an Verkaufsständen auf dem Weihnachtsmarkt und an Häusern in der Düsternortstraße ein arabisches Symbol mit Farbe aufgebracht zu haben. Das Schriftzeichen hatte die übersetzte Bedeutung "Gott", weshalb auch eine politisch-ideologische Tatmotivation zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ausschlaggebend für den schnellen Ermittlungserfolg waren detaillierte Angaben von Zeugen und Aufnahmen von Überwachungskameras. Sie lieferten entscheidende Hinweise und trugen zur Identifizierung des Tatverdächtigen bei. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte nach der Schilderung der Verdachtslage einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten, die daraufhin richterlich angeordnet wurde. Der 34-jährige Delmenhorster wurde in der Wohnung angetroffen, war im Besitz möglicher Tatmittel und hatte Farbe an den Händen.

In einer ersten Vernehmung machte der Beschuldigte einen verwirrten Eindruck, Hinweise auf einen ideologischen Hintergrund erhärteten sich aber nicht. Nach einer eingehenden ärztlichen Begutachtung wurde der 34-Jährige entlassen.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 29. November 2025 +++

Am 29.11.2025 sind der Polizei Delmenhorst durch Zeugen eine Vielzahl von Farbschmierereien im gesamten Stadtgebiet gemeldet worden. Ein unbekannter Täter beschmierte am frühen Samstagmorgen die Außenfassaden diverser Objekte im Stadtgebiet Delmenhorst mit roter Farbe. Tatbetroffen sind u.a. eine Gemeinschaftsunterkunft in der Westerstraße, die katholische Kirchengemeinde in der Louisenstraße, die Stadtkirche in Delmenhorst, eine Nachrichtenagentur in der Innenstadt sowie sechs Verkaufsbuden auf dem Weihnachtsmarkt. Im Laufe des Vormittags sind weitere Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Farbschmierereien im Bereich der Düsternortstraße an Mehr- und Einfamilienhäusern polizeilich bekannt geworden.

Die festgestellten Schriftzeichen sind augenscheinlich mit roter Farbe (kein Graffiti mittels Sprühdose) und einem Pinsel aufgetragen worden. Entsprechende Gegenstände müssen vom Täter (männlich) somit mitgeführt worden sein. Weiter soll dieser einen dunklen Pullover getragen haben und lockiges Haar aufweisen.

Da sich ein Großteil der o.a. Taten nach 07:00 Uhr des 29.11.2025 ereignet hat, ist es nicht auszuschließen, dass weitere Zeugen die Tatausführung oder das anschließende Fluchtverhalten beobachtet haben könnten. Im Rahmen dessen wird nach Zeugen gesucht, die am frühen Samstagmorgen Beobachtungen hinsichtlich der Taten gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-115 entgegen.

