POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr

Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr hat ein Lkw-Fahrer am Montag, 01. Dezember 2025, gegen 12:30 Uhr, schwere Verletzungen erlitten.

Der 35-jährige Mann aus Frankreich war mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Stuhr erkannte er den staubedingt stehenden Sattelzug eines 47-jährigen Polen zu spät. Trotz eines Ausweichens nach links kollidierte die Sattelzugmaschine nahezu ungebremst mit dem Sattelanhänger. Der komplette Zug des Polen wurde dadurch nach vorne geschoben und prallte gegen den ebenfalls stehenden Sattelzug eines 45-Jährigen aus Diepholz. Nach diesem Unfall fuhr ein 43-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Skoda in den bereits abgesperrten Bereich und beschädigte dabei einen seiner Reifen.

Der 35-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, war nach dem Zusammenstoß aber ansprechbar. Er wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Während der Mann aus Polen unverletzt blieb, klagte der Diepholzer über leichte Schmerzen. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 150.000 Euro. Der Sattelzug des Unfallverursachers und der des Mannes aus Polen mussten abgeschleppt werden.

Auch nach diesem Unfall musste die Richtungsfahrbahn Hamburg zunächst voll gesperrt werden. Seit 14:00 Uhr kann die Unfallstelle über den linken Fahrstreifen passiert werden. Auch hier wird nach der Bergung der Sattelzüge eine Fahrbahnreinigung erforderlich sein. Die Sperrmaßnahmen werden daher bis in den Abend Bestand haben.

