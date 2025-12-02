Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten ist am Montag, 01. Dezember 2025, gegen 20:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Eine Person klagte anschließend über Schmerzen.

Ein 26-jähriger Mann aus Wildeshausen war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs und reagierte zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten zu spät auf das Bremsmanöver eines 33-jährigen Oldenburgers. Der Kleinwagen prallte in das Heck vom VW, kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Am folgenden Kleinwagen einer 28-Jährigen aus Delmenhorst entstanden durch das Überfahren von Trümmerteilen noch geringe Sachschäden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der Oldenburger erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung am Unfallort war aber nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell