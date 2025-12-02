PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Transporter-Fahrer in Sandkrug kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, in Sandkrug von der Polizei kontrolliert worden.

Die Besatzung eines Rettungswagens wählte gegen 00:15 Uhr den Notruf, nachdem auf dem Mühlenweg ein Kleintransporter in deutlichen Schlangenlinien gefahren wurde. Der 32-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später von der Polizei gestoppt werden. Er war stark alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von 3,36 Promille auf.

Gegen den Mann aus Hatten ist ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Beschlagnahme eines Führerscheins war nicht möglich, weil der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

