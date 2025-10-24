Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 kontrollierten am Donnerstag (23.10.2025) im Rahmen eines Kontrolltags im Bereich der nördlichen Innenstadt den Straßenverkehr.

Bei den Verkehrskontrollen wurde ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt, zehn Gurtverstöße und drei Verstöße gegen die vorgeschriebene Kindersicherung.

Außerdem konnten Polizeikräfte fünf Haftbefehle vollstrecken.

Auch in Zukunft wird die Polizei regelmäßig Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell