Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.10.2025, 16:02 Uhr) wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Brunckstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 52-jährige Autofahrerin musste daraufhin ausweichen und geriet auf den Gehweg. Dabei platzte ein Reifen ihres Fahrzeugs, zudem wurde die Felge beschädigt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen türkisblauen Renault mit einem Kennzeichen aus Kirchheimbolanden (KIB) handeln. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

