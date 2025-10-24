PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.10.2025, 20:00 Uhr) auf Donnerstag (23.10.2025, 06:00 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeug in bislang unbekanntem Wert. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Straße Am Wegweiser in der Nähe der Oggersheimer Straße abgestellt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

