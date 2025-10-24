Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glasvitrine mit über 1.000 Jahre alten menschlichen Überresten abgestellt - Verantwortlicher meldet sich bei der Polizei

Speyer (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6143441

Nachdem Anfang Oktober eine Glasvitrine mit menschlichen Überresten vor dem Archäologischen Schaufenster der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in der in Speyer abgestellt worden war, hat sich der Verantwortliche nun bei der Polizei in Speyer gemeldet.

Der Mann gab glaubhaft an, dass seine mittlerweile verstorbene Mutter die Überreste vor Jahrzehnten in Südamerika gefunden und mit nach Deutschland genommen habe. Bei einer Entrümpelungsaktion habe man sich nun entschieden, die Gegenstände nicht zu entsorgen und die Vitrine deshalb vor dem Archäologischen Schaufenster abgestellt.

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat. Jedoch wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell