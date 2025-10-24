PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glasvitrine mit über 1.000 Jahre alten menschlichen Überresten abgestellt - Verantwortlicher meldet sich bei der Polizei

Speyer (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6143441

Nachdem Anfang Oktober eine Glasvitrine mit menschlichen Überresten vor dem Archäologischen Schaufenster der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in der in Speyer abgestellt worden war, hat sich der Verantwortliche nun bei der Polizei in Speyer gemeldet.

Der Mann gab glaubhaft an, dass seine mittlerweile verstorbene Mutter die Überreste vor Jahrzehnten in Südamerika gefunden und mit nach Deutschland genommen habe. Bei einer Entrümpelungsaktion habe man sich nun entschieden, die Gegenstände nicht zu entsorgen und die Vitrine deshalb vor dem Archäologischen Schaufenster abgestellt.

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat. Jedoch wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:16

    POL-PPRP: Vordach in Brand - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (22.10.2025, 15:35 Uhr) brannte aus bislang unbekannter Ursache das Vordach eines unbewohnten Einfamilienhauses im Keßlerweg. Ersten Schätzungen zur Folge entstand durch das Feuer ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:14

    POL-PPRP: Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (22.10.2025, 07:21 Uhr) ereignete sich auf dem Adlerdamm ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 69-Jährige befuhr den Adlerdamm vom Kaiserwörthdamm kommend. Eine 20-Jährige fuhr auf derselben Straße mit ihrem Auto in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, in die Mundenheimer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 69-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren