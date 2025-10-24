PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Anhänger entwendet

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14.10.2025, 16 Uhr, und Donnerstag, 23.10.2025, 07:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Schloss eines Anhängers auf, der am Kaiserwörthdamm im Innenhof eines Wirtschaftsbetriebs abgestellt war. Aus dem Anhänger entwendeten sie diverses Werkzeug im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

