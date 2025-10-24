PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlener Roller geortet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (23.10.2025) meldete ein 39-Jähiger den Diebstahl seines Rollers. Der Roller war mit einem sogenannten Airtag ausgestattet, über den der Geschädigte eine Benachrichtigung erhielt, dass das Fahrzeug gegen 20:13 Uhr bewegt worden sei. Der Geschädigte konnte den Standort des Rollers in einer Tiefgarage im Bereich der Welserstraße orten. Über die Ortungsfunktion wurde ein akustisches Signal ausgelöst, das durch die eingesetzten Polizeibeamten in einer der Garagen wahrgenommen werden konnte. Das Garagentor war unverschlossen und konnte durch die Beamten geöffnet werden. In der Garage fanden die Einsatzkräfte neben dem Roller des Geschädigten auch mehrere Teile weiterer Roller sowie diverses Werkzeug. Die Teile und das Werkzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

