Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Bike sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines schwarz-grauen E-Bikes der Marke Haibike, das am 21. November im Stadtteil Lehe sichergestellt wurde. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Rads oder Personen, die Angaben zur Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4455 mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen. Bei der Abholung des Fahrrades ist ein Eigentumsnachweis vorzulegen.

