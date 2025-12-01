Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Prävention von Taschendiebstählen: Sprüh-Aktion der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt

Bremerhaven (ots)

Taschendiebe lieben Gedränge: Insbesondere bei Großveranstaltungen fühlen sich die Langfinger wohl. Denn sie wissen: Die Gäste haben Geld dabei und sind durch die Umgebung abgelenkt, während sich die Diebe in der Masse gut anschleichen und nach der Tat auch wieder verschwinden können.

Aus diesem Grund weist die Polizei Bremerhaven in diesem Jahr wieder rund um den Bremerhavener Weihnachtsmarkt mit einer speziellen Aktion auf die Gefahren durch Taschendiebe hin. Auf den Boden aufgesprühte Piktogramme sollen die Aufmerksamkeit auf diese Kriminalitätsform lenken. Das Ziel dieser Präventionsaktion: Die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes sollen während des Bummels zwischen den Marktständen immer wieder für den Schutz vor Taschendieben sensibilisiert werden, damit diese möglichst keine Beute machen. Kolleginnen und Kollegen Präventionsabteilung der Polizei Bremerhaven sprühten die Piktogramme jetzt mit zugelassenen, nicht umweltschädlichen und entfernbaren Signalfarben in der Innenstadt zwischen Theodor-Heuss-Platz und Großer Kirche auf den Boden. Wie bereits bei der ersten Aktion dieser Art im vergangenen Jahr gab es zustimmende Kommentare von Passantinnen und Passanten.

Doch wie schützt man sich am besten gegen Taschendiebe? Hier die Tipps Ihrer Polizei:

o Tragen Sie nur so wenig Bargeld, Zahlungskarten oder Wertsachen wie nötig bei sich. o Führen Sie Ausweis, Mobiltelefon und Geldbörse am Körper verteilt mit, möglichst in verschließbare Innen- beziehungsweise Gürteltaschen oder Brust-beutel. Schlechte Orte sind hingegen die Gesäßtasche der Hose oder die Außentasche der Jacke. o Tagen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. o Halten Sie Ihre Tasche stets gut verschlossen. o Tragen Sie den Rucksack nicht auf dem Rücken, sondern lieber auf der Brust, sodass Sie ihn immer im Blick behalten können. o Erhöhte Aufmerksamkeit ist gefragt bei einem Menschengedränge oder unübersichtlichen Situationen. o Lassen Sie Taschen und Tüten nie unbeaufsichtigt. o Sie sind mit dem Rollator, Einkaufswagen oder Kinderwagen unterwegs? Denken Sie ebenfalls an Ihre persönlichen Gegenstände, denn auch hier gilt: Wertgegenstände am Körper tragen und das Gefährt nicht unbeaufsichtigt lassen. o Vorsicht: Taschendiebe gehen oft im Team und arbeitsteilig vor. Einer lenkt ab, einer klaut, einer verschwindet mit der Beute. o Vorsicht am Geldautomaten oder beim Bezahlen an der Kasse. Decken Sie bei der Eingabe der PIN mit der freien Hand das Ziffernfeld ab, sodass niemand die Zahl ausspähen kann.

Wenn es doch zum Diebstahl kommt: Was ist zu tun?

o Machen Sie andere Personen auf den Dieb aufmerksam. o Fordern Sie andere Personen direkt zur Mithilfe auf. o Kümmern Sie sich um das Opfer. o Rufen Sie die Polizei über den Notruf: 110. o Prägen Sie sich Tätermerkmale ein. Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. o Lassen Sie sämtliche Karten sofort sperren.

Weitere Informationen zum Schutz vor Kriminellen aller Art gibt es unter www.polizei-beratung.de

