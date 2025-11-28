Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festzelt bei Unfall in der Bremerhavener Innenstadt beschädigt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagabend, 27. November, zu einem durch einen Unfall beschädigten Festzelt alarmiert.

Eine Fußstreife wurde gegen 17.30 Uhr zum Festzelt in der Fußgängerzone entsandt. Offenbar war kurz zuvor eine 82-jährige Fahrerin mit ihrem Volkswagen aufgrund eines Fahrfehlers gegen das Zelt gefahren und hatte es beschädigt. Die Seniorin durfte die Engstelle zwar berechtigt befahren, jedoch hatte sie sich dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, mit ihrem Auto entfernt. Mit Hilfe von Zeugen ermittelten die Beamten die Halterin. Eine weitere Streifenwagenbesatzung suchte die Dame zu Hause auf. Hier konnte auch das Verursacherfahrzeug mit entsprechenden Schäden festgestellt werden. Allein der Schaden am Festzelt beläuft sich nach Aussage des Eigentümers auf etwa 4000 Euro.

Die Polizei ermittelt gegen die Dame nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell