PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festzelt bei Unfall in der Bremerhavener Innenstadt beschädigt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagabend, 27. November, zu einem durch einen Unfall beschädigten Festzelt alarmiert.

Eine Fußstreife wurde gegen 17.30 Uhr zum Festzelt in der Fußgängerzone entsandt. Offenbar war kurz zuvor eine 82-jährige Fahrerin mit ihrem Volkswagen aufgrund eines Fahrfehlers gegen das Zelt gefahren und hatte es beschädigt. Die Seniorin durfte die Engstelle zwar berechtigt befahren, jedoch hatte sie sich dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, mit ihrem Auto entfernt. Mit Hilfe von Zeugen ermittelten die Beamten die Halterin. Eine weitere Streifenwagenbesatzung suchte die Dame zu Hause auf. Hier konnte auch das Verursacherfahrzeug mit entsprechenden Schäden festgestellt werden. Allein der Schaden am Festzelt beläuft sich nach Aussage des Eigentümers auf etwa 4000 Euro.

Die Polizei ermittelt gegen die Dame nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:06

    POL-Bremerhaven: Polizei überrascht schlafenden Eindringling in fremder Wohnung

    Bremerhaven (ots) - Ungebetene Gäste hatte der Inhaber zweier Wohnungen in Bremerhaven-Lehe in den vergangenen Wochen. Eine Person, die sich unbefugt in den Räumen aufhielt, konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November, vor Ort antreffen. Die Beamten wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort waren bei zwei Wohnungen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:13

    POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch in Apotheke scheitert

    Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 26. November, versucht, in Bremerhaven-Lehe in eine Apotheke einzubrechen. Jedoch scheiterten die Täter an der Eingangstür. Als die Inhaberin ihr Geschäft gegen 7.45 Uhr öffnen wollte, stellte sie den Einbruchsversuch fest. Daraufhin rief sie die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter versucht, die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:56

    POL-Bremerhaven: Jugendliche brechen Snackautomaten auf

    Bremerhaven (ots) - Einer aufmerksamen Anwohnerin waren Mittwochnacht, 26. November, gegen 2.10 Uhr, in Bremerhaven-Geestemünde drei Jugendliche aufgefallen, die sich in der Bussestraße an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Ohne zu zögern wählte die Frau den Notruf der Polizei, so dass die alarmierten Einsatzkräfte umgehend am Tatort eintrafen. Die jungen Männer waren allerdings bereits auf ihren Fahrrädern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren