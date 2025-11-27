PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch in Apotheke scheitert

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 26. November, versucht, in Bremerhaven-Lehe in eine Apotheke einzubrechen. Jedoch scheiterten die Täter an der Eingangstür. Als die Inhaberin ihr Geschäft gegen 7.45 Uhr öffnen wollte, stellte sie den Einbruchsversuch fest. Daraufhin rief sie die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter versucht, die Schiebetüren der Apotheke aufzuhebeln. Die Tür wurde dadurch beschädigt. Ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht. Eine Kundin war bereits gegen 7 Uhr an der Apotheke. Der Schaden an der Tür war ihr zu der Zeit noch nicht aufgefallen, so dass die Tatzeit zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr liegen muss. Wer im betreffenden Zeitraum nahe der Apotheke in der Straße Twischlehe entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04771/953-4444 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

