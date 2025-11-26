Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche brechen Snackautomaten auf

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin waren Mittwochnacht, 26. November, gegen 2.10 Uhr, in Bremerhaven-Geestemünde drei Jugendliche aufgefallen, die sich in der Bussestraße an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Ohne zu zögern wählte die Frau den Notruf der Polizei, so dass die alarmierten Einsatzkräfte umgehend am Tatort eintrafen. Die jungen Männer waren allerdings bereits auf ihren Fahrrädern in Richtung Kennedybrücke geflüchtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die Diebe den Automaten auf und räumten diverse Snacks in eine mitgebrachte rote Tasche, bevor sie unerkannt verschwanden. Einer der jungen Männer war selber nicht mobil und saß auf dem Gepäckträger eines Mittäters.

Die Polizei erbittet nun Hinweise, wem zur Tatzeit in Tatortnähe drei Jugendliche mit einer roten Tasche auf Fahrrädern aufgefallen sind und nimmt sachdienliche Hinweise dazu unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und lobt ausdrücklich das aufmerksame Verhalten der Zeugin. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell