Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zoll und Polizei vollstrecken vier Haftbefehle in Bremen

Einfuhrschmuggel von über 61 Kilo Kokain in Paprikapulver verhindert

Bremerhaven (ots)

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Bremerhaven von Zollfahndung und der Polizei Bremerhaven durchsuchte heute in den frühen Morgenstunden mehrere Objekte in Bremen und nahm einen Tatverdächtigen fest, der versucht haben soll über 61 Kilo Kokain in Paprikapulvergemisch nach Deutschland zu schmuggeln.

Ein Hinweis der peruanischen Zollbehörden auf eine Lieferung eines vermeintlichen Paprikapulver-Kokaingemisches nach Deutschland richtete die Ermittlungen von Zoll und Polizei gegen einen Bremer Großhändler. Die für den Gemüsehändler bestimmte Lieferung fiel bereits bei einer Routinekontrolle in Peru auf. Bereits dort wurde das Kokain mit einem Gewicht von über 61 Kilo sichergestellt. Aufgrund der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass in der Vergangenheit weitere Drogen nach Deutschland geschmuggelt wurden. Drei weitere Personen sollen mit den Drogen im Raum Bremen Handel getrieben haben. Die Tatverdächtigen wurden ebenfalls verhaftet. Bei umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten in Bremen in den frühen Morgenstunden konnten nun zahlreiche Beweismittel, ca. 125.000 Euro Bargeld, etwa 100 Gramm Kokain, 4 Kilogramm Cannabis, mehrere Fahrzeuge und eine Schusswaffe sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden festgenommen. Insgesamt waren über 200 Kräfte des Zollfahndungsamtes Hamburg, der Polizei Bremerhaven,des Hauptzollamtes Bremen mit Spürhunden, Kräfte des LKA Bremen, der Polizei Niedersachsen und der Bundespolizei im Einsatz. Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, teilt hierzu mit: "Die internationale Zusammenarbeit spielt bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität eine wichtige Rolle und führte auch in diesem Fall zu einem beachtlichen Erfolg." Die weiteren Ermittlungen führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Bremerhaven im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen.

Zusatzinformationen:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Bremerhaven wurde im Jahr 2023 als Zusammenschluss von Ermittlern der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und des Zollfahndungsamts Hamburg gegründet. Ziel der GER Bremerhaven ist die effektive Bekämpfung der schweren und organisierten Rauschgiftkriminalität in Bremerhaven.

