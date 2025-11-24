PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Überfall am Bremerhavener Bürgerpark: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einem Fall von schwerer räuberischer Erpressung in Bremerhaven bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Sonnabend, 22. November, begab sich ein 40-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Pkw in den Bereich Bismarckstraße/Waldstraße in unmittelbarer Umgebung des Eingangs zum Bürgerpark. Dort wurde er offenbar unter einem Vorwand aus seinem Auto gelockt und dann von mehreren Personen überfallen. Unter Einwirkung von Gewalt verlangten sie die Herausgabe des Autoschlüssels. Jedoch gelang es dem Opfer, die Herausgabe des Schlüssels zu verhindern. Irgendwann ließen die Täter von dem 40-Jährigen ab und verschwanden zu Fuß im Park, vermutlich in nördlicher Richtung. Der Mann kam wenig später aufgrund seiner Kopfverletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die am Samstagabend gegen 20 Uhr im Umfeld des Bürgerpark-Eingangs an der Bismarckstraße den Überfall beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

