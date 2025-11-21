Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoknacker nehmen Lenkrad und Schaltknüppel mit

Bremerhaven (ots)

Nicht mehr fahrbereit war das Fahrzeug einer Bremerhavenerin im Ortsteil Königsheide am frühen Freitagmorgen: Als die Frau gegen 7.15 Uhr zu ihrem am Seegersweg geparkten Wagen kam, stellte sie fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatten. Und damit nicht genug: Aus dem Innern hatten der oder die Täter das komplette Lenkrad, den Schalthebel sowie diverse verbaute Lautsprecher mitgenommen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 20. November, 18 Uhr, und dem heutigen frühen Morgen. Wer den Autoaufbruch am Seegersweg in Höhe Hausnummer 12 beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

