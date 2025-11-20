Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer von E-Bike

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines grün-grauen E-Bikes der Marke Gazelle, das vergangene Woche, am 13. November, im Stadtteil Lehe sichergestellt wurde.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Rads oder Personen, die Angaben zur Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4453 mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen. Ebenso bitten wir darum einen Eigentumsnachweis bei Abholung mitzuführen.

