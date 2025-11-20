PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer von E-Bike

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer von E-Bike
  • Bild-Infos
  • Download

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines grün-grauen E-Bikes der Marke Gazelle, das vergangene Woche, am 13. November, im Stadtteil Lehe sichergestellt wurde.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Rads oder Personen, die Angaben zur Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4453 mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen. Ebenso bitten wir darum einen Eigentumsnachweis bei Abholung mitzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:20

    POL-Bremerhaven: Unbekannte zerstören Snackautomaten am Flötenkiel

    Bremerhaven (ots) - Erheblichen Schaden angerichtet haben unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag an einem Snackautomaten in Bremerhaven-Lehe. Gegen 3 Uhr wurde ein Zeuge auf das Geschehen unweit des Flötenkiels aufmerksam. Er beobachtete, dass zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen offenbar gewaltsam den Automaten im Kreuzungsbereich Langener ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:05

    POL-Bremerhaven: Frau im Bus nach Unfall leicht verletzt

    Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Geestemünde musste gestern Mittag, 19. November, gegen 13 Uhr ein Bus aufgrund der Unachtsamkeit einer Pkw-Führerin an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Rheinstraße eine Vollbremsung hinlegen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem VW Touran die Friedrich-Ebert-Straße in westlicher Richtung. An der Rheinstraße scherte die 47-Jährige nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren