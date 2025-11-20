PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte zerstören Snackautomaten am Flötenkiel

Bremerhaven (ots)

Erheblichen Schaden angerichtet haben unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag an einem Snackautomaten in Bremerhaven-Lehe. Gegen 3 Uhr wurde ein Zeuge auf das Geschehen unweit des Flötenkiels aufmerksam. Er beobachtete, dass zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen offenbar gewaltsam den Automaten im Kreuzungsbereich Langener Landstraße/Hermann-Legenhusen-Straße geöffnet hatten, und rief deswegen die Polizei. Gleichzeitig bemerkte auch eine Streife des Zolls die Situation und nahm die Verfolgung der mutmaßlichen Täter auf. Diese flüchteten zunächst über die Hauptstraße in Richtung Verbrauchermarkt an der Pferdebade, bevor sie wieder zurück in Richtung Flötenkiel liefen und von dort Richtung Pieperstraße entkamen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte in diesem Fall keinen Erfolg. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Automat offenbar mit grober Gewalt geöffnet und auch der Innenraum stark beschädigt worden war. Stehlgut waren ersten Erkenntnissen zufolge vor allem Süßwaren und Getränke. Der Sachschaden wird allerdings auf rund 13.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
