Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher lassen sich in Bremerhaven-Geestemünde häuslich nieder

Bremerhaven (ots)

Ein Einbruch der kuriosen Art hat sich in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Offenbar waren bereits im September Personen in eine längerfristig ungenutzte Wohnung an der Bussestraße eingedrungen und hatten sich für mehrere Tage häuslich niedergelassen. Erst jetzt, als der Wohnungsnehmer nach längerer Abwesenheit zurückkehrte, stellte er fest, dass eingebrochen worden war. Der Tatzeitraum lässt sich aufgrund weiterer Erkenntnisse auf circa 10. bis 25. September 2025 eingrenzen. Der Wohnungsnehmer war Anfang September zu einer längeren beruflichen Reise aufgebrochen. Seine Wohnung hatte er ordentlich hinterlassen. Als er nun zurückkehrte, stellte er nicht nur fest, dass das Schloss ausgetauscht worden war, sondern dass in den Räumen offenbar Personen gehaust hatten: Die Wohnung war jetzt in einem unordentlichen Zustand, Essensreste waren verteilt, ein Bett wirkte benutzt. Zudem fehlten einige Elektrogeräte und Kleidungsstücke. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde deutlich, dass die Wohnungsgesellschaft die Schlösser Ende September hatte austauschen lassen, weil die Wohnungstür offenbar längere Zeit offen gestanden hatte und der Mieter nicht erreichbar war. Der Einbruch selbst sei aber nicht bemerkt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter 0471/953-4444 entgegen. Wer im betreffenden Zeitraum an der Bussestraße zwischen Brommy- und Ludwigstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

