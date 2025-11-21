PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksame Streife findet mutmaßliches Diebesgut

Bremerhaven (ots)

Eine aufmerksame Streife der Polizei Bremerhaven schöpfte am 21. November, gegen Mitternacht, Verdacht, als sie Bremerhaven-Lehe auf einem dunklen Parkplatz einen Transporter mit geöffneter Heckklappe feststellte.

Um diesen Transporter herum befanden sich drei Männer. Als diese die Streife erblickten, schloss einer die offene Heckklappe; ein weiterer entfernte sich zu Fuß. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später von einer anderen Streife angetroffen und kontrolliert werden. Danach konnte der 37-Jährige gehen.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten im Kofferraum unter anderem ein hochwertiges E-Bike und zwei E-Scooter fest, wobei ein Scooter bereits zur Fahndung ausgeschrieben war.

Da aufgrund der Gesamtumstände der Verdacht bestand, dass es sich auch bei den beiden anderen Zweirädern um Diebesgut handeln könnte, wurden alle drei von den Beamten beschlagnahmt.

Da sich die beiden aus Ungarn stammenden Männer, 21 und 35 Jahre alt, in Widersprüche verstrickten, mussten sie mit auf das Revier. Nach der weiteren Überprüfung und Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft konnten die Verdächtigen gehen. Das mutmaßliche Diebesgut blieb jedoch am Revier. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

