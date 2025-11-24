Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßlichen Kraftstoffdieb

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich im Stadtgebiet die Fälle, in denen von bis dahin Unbekannten die Kraftstofftanks geparkter Autos angebohrt und angezapft wurden. Für die Betroffenen besonders ärgerlich: Die Tanks waren häufig komplett leer und die Ursache vorerst unbekannt. Die Fahrzeuge mussten dann abgeschleppt werden. Der Polizei Bremerhaven gelang nun offenbar ein Erfolg, als eine aufmerksame Streife bei einer Verkehrskontrolle ungewöhnlich starken Benzingeruch feststellte. Am späten Sonntagabend, 23. November, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Bremerhaven-Grünhöfe gegen 23.15 Uhr ein weißer Audi A6 auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und stoppten das Fahrzeug in der Straße Am Grollhamm. Der Führerschein des Fahrers machte die Beamten misstrauisch. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Noch im Gespräch mit dem 22-Jährigen bemerkten die Polizisten einen auffällig starken Benzingeruch aus dem Audi. Die Rückbank war umgeklappt, und der gesamte hintere Innenraum mit Werkzeug befüllt, unter anderem mit einem Generator und Schläuchen. Dann fiel den Polizisten auch noch ein zusätzlicher Kraftstofftank an dem Kombi auf. Der aus Rumänien stammende Bremerhavener konnte die besonderen Umstände nicht erklären. Nun im Verdacht stehend, für die Kraftstoffdiebstähle der Vergangenheit in Frage zu kommen, informierten die Polizisten die Staatsanwaltschaft. Die ordnete die Beschlagnahme des Audi als mögliches Tatmittel an. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte der mutmaßliche Kraftstoffdieb gehen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des schweren Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

