PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßlichen Kraftstoffdieb

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich im Stadtgebiet die Fälle, in denen von bis dahin Unbekannten die Kraftstofftanks geparkter Autos angebohrt und angezapft wurden. Für die Betroffenen besonders ärgerlich: Die Tanks waren häufig komplett leer und die Ursache vorerst unbekannt. Die Fahrzeuge mussten dann abgeschleppt werden. Der Polizei Bremerhaven gelang nun offenbar ein Erfolg, als eine aufmerksame Streife bei einer Verkehrskontrolle ungewöhnlich starken Benzingeruch feststellte. Am späten Sonntagabend, 23. November, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Bremerhaven-Grünhöfe gegen 23.15 Uhr ein weißer Audi A6 auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und stoppten das Fahrzeug in der Straße Am Grollhamm. Der Führerschein des Fahrers machte die Beamten misstrauisch. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Noch im Gespräch mit dem 22-Jährigen bemerkten die Polizisten einen auffällig starken Benzingeruch aus dem Audi. Die Rückbank war umgeklappt, und der gesamte hintere Innenraum mit Werkzeug befüllt, unter anderem mit einem Generator und Schläuchen. Dann fiel den Polizisten auch noch ein zusätzlicher Kraftstofftank an dem Kombi auf. Der aus Rumänien stammende Bremerhavener konnte die besonderen Umstände nicht erklären. Nun im Verdacht stehend, für die Kraftstoffdiebstähle der Vergangenheit in Frage zu kommen, informierten die Polizisten die Staatsanwaltschaft. Die ordnete die Beschlagnahme des Audi als mögliches Tatmittel an. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte der mutmaßliche Kraftstoffdieb gehen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des schweren Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:11

    POL-Bremerhaven: Autoknacker nehmen Lenkrad und Schaltknüppel mit

    Bremerhaven (ots) - Nicht mehr fahrbereit war das Fahrzeug einer Bremerhavenerin im Ortsteil Königsheide am frühen Freitagmorgen: Als die Frau gegen 7.15 Uhr zu ihrem am Seegersweg geparkten Wagen kam, stellte sie fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatten. Und damit nicht genug: Aus dem Innern hatten der oder die Täter das komplette ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:41

    POL-Bremerhaven: Einbrecher lassen sich in Bremerhaven-Geestemünde häuslich nieder

    Bremerhaven (ots) - Ein Einbruch der kuriosen Art hat sich in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Offenbar waren bereits im September Personen in eine längerfristig ungenutzte Wohnung an der Bussestraße eingedrungen und hatten sich für mehrere Tage häuslich niedergelassen. Erst jetzt, als der Wohnungsnehmer nach längerer Abwesenheit zurückkehrte, stellte er fest, ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:09

    POL-Bremerhaven: Aufmerksame Streife findet mutmaßliches Diebesgut

    Bremerhaven (ots) - Eine aufmerksame Streife der Polizei Bremerhaven schöpfte am 21. November, gegen Mitternacht, Verdacht, als sie Bremerhaven-Lehe auf einem dunklen Parkplatz einen Transporter mit geöffneter Heckklappe feststellte. Um diesen Transporter herum befanden sich drei Männer. Als diese die Streife erblickten, schloss einer die offene Heckklappe; ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren