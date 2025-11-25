Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen durch Fenster im Erdgeschoß

Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Freitag, 21. November, 11.30 Uhr, bis Montag, den 24. November, 6.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in Bremerhaven-Geestemünde in eine Arztpraxis an der Bismarckstraße eingestiegen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoß der Praxis in Höhe des Holzhafens auf und gelangten von dort in die Räumlichkeiten. Anschließend betraten sie alle Zimmer und durchwühlten mehrere Schränke. Was die Täter tatsächlich mitnahmen, wird derzeit überprüft. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell