POL-Bremerhaven: Dreister Dieb haut über Notausgang ab - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag, 24. November, einen dreisten Diebstahl aus einem großen Verbrauchermarkt im Bereich Bohmsiel verübt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Kurz vor 18 Uhr belud ein Mann in dem Geschäft eine Tasche, die er in einem Einkaufswagen herumschob, mit hochpreisigen Spirituosen- und Champagnerflaschen. Währenddessen nahm er offenbar Kontakt zu einem Komplizen auf, der im Außenbereich mit einem Pkw unterwegs war. An einem bestimmten Zeitpunkt verließ der Mann mit der gefüllten Tasche durch eine Notausgangstür den Markt und stieg mutmaßlich in das wartende Fahrzeug seines Helfers. Beim Öffnen der Notausgangstür wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Mann im Markt wird beschrieben als ca. 1,70 Meter groß und um die 20 Jahre alt. Er trug dunkle Hosen und Schuhe sowie eine blaue Steppjacke. Zum Fluchtwagen und der Person, die ihn lenkte, gibt es keine Beschreibung. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hofft auf Hinweise auf das Fluchtfahrzeug und die Fahrtrichtung. Wer den Wagen gegen 18 Uhr im Bereich der südlichen Laderampe des Marktes beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

