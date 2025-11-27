Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei überrascht schlafenden Eindringling in fremder Wohnung

Bremerhaven (ots)

Ungebetene Gäste hatte der Inhaber zweier Wohnungen in Bremerhaven-Lehe in den vergangenen Wochen. Eine Person, die sich unbefugt in den Räumen aufhielt, konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November, vor Ort antreffen. Die Beamten wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort waren bei zwei Wohnungen aufgebrochene Eingangstüren festgestellt worden. Zunächst überprüften die Polizisten die untere Wohnung und fanden dort neben der gewaltsam geöffneten Tür auch Spuren vor, die darauf schließen ließen, dass sich hier ein Mensch "erleichtert" hatte. Auch eine Etage darüber hatten Unbekannte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Und wie schon in der unteren Wohnung gab es hier unappetitliche Verunreinigungen. Im Schlafzimmer trafen die Beamten einen 49-Jährigen Mann an, der in einem Bett lag. Der Wohnungsinhaber bemerkte daraufhin, dass das Bett nicht zur ursprünglichen Wohnungsausstattung gehöre und somit von jemand anderem installiert worden sein müsse. Der angetroffene 49-jährige mutmaßliche Täter erhielt Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und musste das Gebäude verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

