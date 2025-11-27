PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei überrascht schlafenden Eindringling in fremder Wohnung

Bremerhaven (ots)

Ungebetene Gäste hatte der Inhaber zweier Wohnungen in Bremerhaven-Lehe in den vergangenen Wochen. Eine Person, die sich unbefugt in den Räumen aufhielt, konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November, vor Ort antreffen. Die Beamten wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort waren bei zwei Wohnungen aufgebrochene Eingangstüren festgestellt worden. Zunächst überprüften die Polizisten die untere Wohnung und fanden dort neben der gewaltsam geöffneten Tür auch Spuren vor, die darauf schließen ließen, dass sich hier ein Mensch "erleichtert" hatte. Auch eine Etage darüber hatten Unbekannte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Und wie schon in der unteren Wohnung gab es hier unappetitliche Verunreinigungen. Im Schlafzimmer trafen die Beamten einen 49-Jährigen Mann an, der in einem Bett lag. Der Wohnungsinhaber bemerkte daraufhin, dass das Bett nicht zur ursprünglichen Wohnungsausstattung gehöre und somit von jemand anderem installiert worden sein müsse. Der angetroffene 49-jährige mutmaßliche Täter erhielt Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und musste das Gebäude verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 12:13

    POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch in Apotheke scheitert

    Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 26. November, versucht, in Bremerhaven-Lehe in eine Apotheke einzubrechen. Jedoch scheiterten die Täter an der Eingangstür. Als die Inhaberin ihr Geschäft gegen 7.45 Uhr öffnen wollte, stellte sie den Einbruchsversuch fest. Daraufhin rief sie die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter versucht, die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:56

    POL-Bremerhaven: Jugendliche brechen Snackautomaten auf

    Bremerhaven (ots) - Einer aufmerksamen Anwohnerin waren Mittwochnacht, 26. November, gegen 2.10 Uhr, in Bremerhaven-Geestemünde drei Jugendliche aufgefallen, die sich in der Bussestraße an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Ohne zu zögern wählte die Frau den Notruf der Polizei, so dass die alarmierten Einsatzkräfte umgehend am Tatort eintrafen. Die jungen Männer waren allerdings bereits auf ihren Fahrrädern ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:12

    POL-Bremerhaven: Dreister Dieb haut über Notausgang ab - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag, 24. November, einen dreisten Diebstahl aus einem großen Verbrauchermarkt im Bereich Bohmsiel verübt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Kurz vor 18 Uhr belud ein Mann in dem Geschäft eine Tasche, die er in einem Einkaufswagen herumschob, mit hochpreisigen Spirituosen- und Champagnerflaschen. Währenddessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren