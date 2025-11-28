Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Zigaretten im Wert von mehr als 500 Euro gestohlen - Polizei verhindert Flucht mit Linienbus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von räuberischem Diebstahl. Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag, 27. November, gegen 14.10 Uhr eine Postfiliale an der Langener Landstraße im Stadtnorden überfallen zu haben. Der mutmaßliche Täter kam vermummt ins Geschäft und drohte dem Verkäufer mit Gewalt, sollte dieser sich wehren. Dann steckte er sich E-Zigaretten im Verkaufswert von mehr als 500 Euro in eine Tasche und wollte die Filiale verlassen. Der Verkäufer versuchte daraufhin den Täter festzuhalten, dieser riss sich aber los und stieg unmittelbar in der Nähe des Ladens in einen gerade angekommenen Linienbus. Nunmehr alarmierte der Verkäufer die Polizei, die den Bus mitsamt dem mutmaßlichen Täter kurz darauf anhielt. Dieser gab den Beamten gegenüber an, dass er die entwendeten E-Zigaretten nicht mehr bei sich habe. Das Stehlgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fertigte eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und räuberischer Erpressung gegen den 43-Jährigen.

