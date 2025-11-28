PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: E-Zigaretten im Wert von mehr als 500 Euro gestohlen - Polizei verhindert Flucht mit Linienbus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von räuberischem Diebstahl. Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag, 27. November, gegen 14.10 Uhr eine Postfiliale an der Langener Landstraße im Stadtnorden überfallen zu haben. Der mutmaßliche Täter kam vermummt ins Geschäft und drohte dem Verkäufer mit Gewalt, sollte dieser sich wehren. Dann steckte er sich E-Zigaretten im Verkaufswert von mehr als 500 Euro in eine Tasche und wollte die Filiale verlassen. Der Verkäufer versuchte daraufhin den Täter festzuhalten, dieser riss sich aber los und stieg unmittelbar in der Nähe des Ladens in einen gerade angekommenen Linienbus. Nunmehr alarmierte der Verkäufer die Polizei, die den Bus mitsamt dem mutmaßlichen Täter kurz darauf anhielt. Dieser gab den Beamten gegenüber an, dass er die entwendeten E-Zigaretten nicht mehr bei sich habe. Das Stehlgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fertigte eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und räuberischer Erpressung gegen den 43-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:16

    POL-Bremerhaven: Festzelt bei Unfall in der Bremerhavener Innenstadt beschädigt

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagabend, 27. November, zu einem durch einen Unfall beschädigten Festzelt alarmiert. Eine Fußstreife wurde gegen 17.30 Uhr zum Festzelt in der Fußgängerzone entsandt. Offenbar war kurz zuvor eine 82-jährige Fahrerin mit ihrem Volkswagen aufgrund eines Fahrfehlers gegen das Zelt gefahren und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:06

    POL-Bremerhaven: Polizei überrascht schlafenden Eindringling in fremder Wohnung

    Bremerhaven (ots) - Ungebetene Gäste hatte der Inhaber zweier Wohnungen in Bremerhaven-Lehe in den vergangenen Wochen. Eine Person, die sich unbefugt in den Räumen aufhielt, konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November, vor Ort antreffen. Die Beamten wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort waren bei zwei Wohnungen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:13

    POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch in Apotheke scheitert

    Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 26. November, versucht, in Bremerhaven-Lehe in eine Apotheke einzubrechen. Jedoch scheiterten die Täter an der Eingangstür. Als die Inhaberin ihr Geschäft gegen 7.45 Uhr öffnen wollte, stellte sie den Einbruchsversuch fest. Daraufhin rief sie die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter versucht, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren