PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau von Pkw erfasst: Lebensgefahr

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde Sonntagnacht, 30. November, zu einem schweren Verkehrsunfall in Bremerhaven-Mitte alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Autofahrer gegen Mitternacht die Bürgermeister-Smidt-Straße in südlicher Richtung. An der Ecke Am Gitter bemerkte er zwei Personen zu spät, die sich nach Zeugenaussagen auf der Fahrbahn befanden. Der Bremerhavener konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste eine der Personen. Die augenscheinlich schwerverletzte Frau wurde bis zum Eintreffen des ebenfalls alarmierten Notarztes von Ersthelfern versorgt. Mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven wurde die 69-Jährige zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Die Polizei beschlagnahmte den Mercedes und ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:16

    POL-Bremerhaven: Festzelt bei Unfall in der Bremerhavener Innenstadt beschädigt

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagabend, 27. November, zu einem durch einen Unfall beschädigten Festzelt alarmiert. Eine Fußstreife wurde gegen 17.30 Uhr zum Festzelt in der Fußgängerzone entsandt. Offenbar war kurz zuvor eine 82-jährige Fahrerin mit ihrem Volkswagen aufgrund eines Fahrfehlers gegen das Zelt gefahren und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:06

    POL-Bremerhaven: Polizei überrascht schlafenden Eindringling in fremder Wohnung

    Bremerhaven (ots) - Ungebetene Gäste hatte der Inhaber zweier Wohnungen in Bremerhaven-Lehe in den vergangenen Wochen. Eine Person, die sich unbefugt in den Räumen aufhielt, konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November, vor Ort antreffen. Die Beamten wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Mehrparteienhaus an der Heinrichstraße gerufen. Dort waren bei zwei Wohnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren