Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau von Pkw erfasst: Lebensgefahr

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde Sonntagnacht, 30. November, zu einem schweren Verkehrsunfall in Bremerhaven-Mitte alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Autofahrer gegen Mitternacht die Bürgermeister-Smidt-Straße in südlicher Richtung. An der Ecke Am Gitter bemerkte er zwei Personen zu spät, die sich nach Zeugenaussagen auf der Fahrbahn befanden. Der Bremerhavener konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste eine der Personen. Die augenscheinlich schwerverletzte Frau wurde bis zum Eintreffen des ebenfalls alarmierten Notarztes von Ersthelfern versorgt. Mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven wurde die 69-Jährige zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Die Polizei beschlagnahmte den Mercedes und ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung

