Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Heckenbrand durch Unkrautvernichtung mit Bunsenbrenner - Polizei warnt vor Brandgefahr

Wilhelmshaven (ots)

Am 21. Mai 2025, kam es gegen 12:40 Uhr in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu einem Heckenbrand auf einem Privatgrundstück.

Ein Anwohner hatte auf seiner Auffahrt Unkraut mit einem Bunsenbrenner bekämpft. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine an die Auffahrt angrenzende Hecke in Brand. Das Feuer griff rasch um sich und entwickelte sich zu einem Vollbrand der Hecke.

Dank des schnellen Eingreifens des Verursachers sowie einer aufmerksamen Nachbarin konnte das Feuer noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Abflammen von Unkraut mit offenen Flammen ein erhebliches Brandrisiko darstellt - insbesondere in Wohngebieten mit angrenzender Vegetation. Solche Maßnahmen sollten nur mit äußerster Vorsicht und geeigneter Löschvorrichtung in greifbarer Nähe durchgeführt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell