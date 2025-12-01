Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Bremerhaven-Geestemünde - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bremerhaven-Geestemünde und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen am Freitag, 28. November, gegen 16.55 Uhr im Bereich Wittekindstraße/Schillerstraße zwei Personengruppen aufeinander und gerieten in Streit. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger nicht unerheblich verletzt wurden. Zeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte und die Polizei. Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei erschien mit einem großen Aufgebot am Tatort und nahm umfangreiche Ermittlungen auf. Zur Rekonstruktion der Ereignisse werden Zeugen gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

