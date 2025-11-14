Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Verkehrsunfall auf der A 3 bei Breitscheid - ein Autofahrer schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 13. November 2025, 12:30 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 3 bei Breitscheid am Donnerstag, 13. November 2025, musste ein 43-jähriger Autofahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die rechte Spur in Richtung Köln war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 43-jähriger Mann aus Marl gegen 12:30 Uhr mit seinem Citroen Berlingo auf dem mittleren Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln. Zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und der Anschlussstelle Ratingen-Ost wechselte ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Köln von der rechten auf die mittlere Spur. Nach eigenen Angaben wich der 43-Jährige auf die linke Spur aus, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Dabei touchierte er den VW Golf einer 52-jährigen Dorsternerin, die auf der linken Spur unterwegs war. Der Citroen überschlug sich und blieb in einem Grünstreifen neben der Autobahn liegen. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin des Golf blieb glücklicherweise unverletzt.

Die rechte Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell