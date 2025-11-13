Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - 39-Jähriger bei Fahrraddiebstahl von aufmerksamen Zeugen beobachtet - Erfolgreiche Fahndung führt zur Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 12. November 2025, 18:45 Uhr

Am frühen Mittwochabend informierte ein Passant die Polizei Düsseldorf über einen vermeintlichen Fahrraddiebstahl auf der Berliner Allee. Polizeibeamte nahmen den polizeibekannten Verdächtigen im Rahmen der Fahndung kurz nach der Tat fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachtete ein Zeuge den Mann, wie er sich offensichtlich mit einer Rohrzange an einem verschlossenen schwarzen Mountainbike zu schaffen machte. Schließlich entfernte er sich mit dem Fahrrad von dort, weshalb der Zeuge umgehend die Polizei alarmierte.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen anhand der Täterbeschreibung kurz danach auf der Corneliusstraße stellen. Hierbei führte er allerdings ein weißes E-Bike mit sich, das nach seinen Angaben angeblich einem Freund gehören solle. Mit dem Vorwurf des Fahrraddiebstahls konfrontiert, gestand der Tatverdächtige letztendlich die beiden Taten. Das schwarze Mountainbike hatte er zuvor auf der Jahnstraße abgestellt. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Der 39-jährige Iraner ist bereits polizeilich mehrfach, insbesondere wegen Eigentumsdelikten, in Erscheinung getreten. Nach seinen Angaben hatte er zuvor Betäubungsmittel konsumiert, weshalb ihm durch den Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die entwendeten Fahrräder konnten an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell