Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Brand in Tankstelle am Südring - Mann erliegt seinen Verletzungen - Kein Hinweis auf eine vorsätzliche Tat - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Hinweis auf die Pressemeldung der Feuerwehr Düsseldorf:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115876/6155535

Nachdem es am vergangenen Montag (10. November) zu einem Brand am Südring gekommen war, erlag das Opfer, das sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung als Kunde in der Tankstelle aufgehalten hatte, heute Nacht seinen schweren Verletzungen. Der 57-jährige Mann soll in der nächsten Woche obduziert werden. Bislang haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergeben. Die Ursache des Brandes ist weiterhin Bestandteil der Ermittlungen.

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

