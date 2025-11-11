Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Birkenstraße - Mutmaßliche Einbrecherinnen kurz nach Tat festgenommen - Ermittlungen dauern an

Freitag, 7. November 2025, 16:18 Uhr

Ein weibliches Einbrecherduo konnte am vergangenen Freitagnachmittag durch Zivilkräfte der Polizeiwache Mörsenbroich kurz nach einem Wohnungseinbruch in Flingern-Nord festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen fielen den Zivilfahndern bereits auf der Lindenstraße durch ihr verdächtiges Verhalten auf. Insbesondere das offenkundige Interesse für Hauseingänge von Mehrfamilienhäusern sowie das konspirative Sondieren der Umgebung durch die beiden Frauen sorgte für ein gesteigertes Interesse der Beamten. In der Birkenstraße hantierte eine der beiden Tatverdächtigen an einer Hauseingangstür, während die mutmaßliche Komplizin sie abschirmte und die Umgebung beobachtete. Wenige Sekunden später betraten die beiden Frauen das Mehrfamilienhaus und hielten sich dort für gut eine halbe Stunde auf. Dann verließen sie das Haus und bewegten sich zügig in Richtung Ackerstraße. Bei der Nachschau in dem Objekt konnten die Einsatzkräfte eine offenstehende Wohnungstür mit Hebelmarken feststellen. In der Wohnung selber waren offenkundig Räume durchsucht worden. Kurz darauf wurden die Tatverdächtigen, beide geben ein Alter von 13 Jahren an, auf der Gerresheimerstraße durch weitere Zivilfahnder festgenommen. Die Frauen ohne festen Wohnsitz, eine mit ungeklärter die andere mit kroatischer Staatsbürgerschaft, sind bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Bei ihnen wurde Einbruchwerkzeug und Beutegut aus der aufgebrochenen Wohnung aufgefunden. Das Ergebnis eines medizinischen Altersgutachtens für eine Tatverdächtige steht noch aus. Bei der Identitätsfeststellung der anderen ergab sich ein Alter von 27 Jahren. Beide Frauen wurden nach Anregung durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf durch einen Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft geschickt. Die Ermittlungen dauern an.

