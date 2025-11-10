Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer Tankstelle - Feuerwehr verhinderte eine Brandausbreitung, ein Mensch wurde lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 10. November 2025, 15.50 Uhr, Südring, Bilk

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Feuer an einer Tankstelle am Südring gerufen. Bereits auf der Anfahrt war, im Bereich der Tankstelle, eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Nach den ersten Erkundungen ergab sich für die Einsatzkräfte folgendes Bild: Im hinteren Bereich des Tankstellenshops kam es zu einem Brand. Dort drohte das Feuer sich auf die Dachkonstruktion auszubreiten. Zusätzlich war der Verkaufsraum der Tankstelle stark verraucht. Die Feuerwehr leitete die Löschmaßnahmen ein, kontrollierte den Tankstellenshop und rettete eine männliche Person aus dem Bereich. Der Mann wurde durch den Brand lebensgefährlich verletzt, notärztlich an der Einsatzstelle versorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt versorgte drei weitere Menschen medizinisch - eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. An die Löscharbeiten schlossen sich noch zeitintensive Nachlöscharbeiten an, um auch die letzten versteckten Glutnester zu identifizieren.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste der Südring zunächst in beide, später nur in die Fahrrichtung Innenstadt für den Verkehr gesperrt werden. Durch Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf wurde der Bereich vorsorglich stromlos geschaltet.

Der Einsatz für die rund 30 Einsatzkräfte war nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. Routinemäßig kontrolliert die Feuerwehr vorsorglich im Verlauf des Abends den Brandherd auf versteckte Glutnester. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

