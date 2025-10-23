FW-D: Sturmböen über Düsseldorf: 50 Meter Baum stürzte auf neun geparkte Fahrzeuge

Feuerwehr Düsseldorf

Auf der Feuerbachstraße stürzte am Donnerstagnachmittag ein rund 50 Meter hoher Baum auf die Fahrbahn und begrub neun geparkte Pkw unter sich. Durch die Wucht beschädigte der Baum drei Fenster der nahe gelegenen Wohnbebauung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr beseitigte ein Teil des Baumes, sodass der Gehweg nutzbar und die Feuerbachstraße wieder befahrbar sind.

Die Feuerwehr Düsseldorf erreicht um 15.26 Uhr der Notruf, dass an der Feuerbachstraße ein großer Baum auf die Fahrbahn gestürzt sei. Durch die Leitstelle wurden umgehend die Einsatzkräfte in den Stadtteil Bilk entsendet. Vor Ort ergab sich für die Einsatzkräfte folgendes Bild: Ein rund 50 Meter hoher Baum ist samt Wurzelwerk umgekippt und zu rund ein Drittel seiner Größe auf die Feuerbachstraße gestürzt und neun Pkw unter sich begraben. Der massive Stamm kam dabei auf etwa 30 Meter auf dem unterhalb der Feuerbachstraße gelegenen Grünstreifen und Fußweg zum Liegen. Durch die Wucht des Umfallens wurden drei Fenster der auf der anderen Straßenseite befindlichen Wohnbebauung beschädigt. Umgehend kontrollierten die Einsatzkräfte die abgestellten und zum Teil schwerbeschädigten Fahrzeuge auf eingeschlossenen Personen. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden - in den Fahrzeugen befanden sich keine Menschen. Parallel dazu führten die Feuerwehrleute eine Inaugenscheinnahme der vom umgestürzten Baum beschädigten Fenster und der dazugehörigen Wohnungen durch. Die Beschädigung der Wohnbebauung blieb auf die kaputten Fenster begrenzt. Durch den Unfall wurden keine Menschen verletzt. Vor Beginn der Aufräumarbeiten konnten nicht beschädigte Fahrzeuge durch die Halter so umgeparkt werden, dass diese die Arbeiten nicht behinderten. Mittels Motorkettensägen schnitten die Feuerwehrleute Teile des Baumes klein und beseitigten die Äste vom Gehweg und der Straße. Dadurch können Fußgänger den Gehweg nutzen und die Feuerbachstraße für den Straßenverkehr wieder freigegeben werden. Für die 16 Einsatzkräfte war der Einsatz nach zwei Stunden beendet.

Bis in die Abendstunden rückte die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu rund 20 wetterbedingten Einsätzen aus. Dabei handelte es sich zumeist um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume sowie lose Fassadenteile.

