FW-D: Feuer in Gewerbebetrieb - Feuerlöschboot im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Dienstag, 21.10.2025, 11.38, Auf der Lausward, Hafen

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Gewerbebrand in den Hafen alarmiert. Vor Ort stellte die Feuerwehr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb fest. Die Einsatzkräfte löschten den brennenden Metallhaufen mit großen Mengen Löschwasser ab. Die Leitstelle Feuerwehr Düsseldorf erhielt am Dienstagmittag gegen 11.38 Uhr die Meldung über einen Brand in einem Gewerbebetrieb im Hafen. Daraufhin entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt zum Einsatzort. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass ein mehrere hundert Kubikmeter großer Mettalschrotthaufen in einer Halle brannte. Umgehend ließ der Einsatzleiter mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz mit mehreren Löschrohren zur Brandbekämpfung in die Halle vorgehen. Für die weiteren Löschmaßnahmen wurde das Dach der Halle aufgefahren, sodass über zwei Drehleitern der Brand im Metallschrott von oben gelöscht werden konnte. Das Löschboot der Feuerwehr stelle die Wasserversorgung aus dem Hafenbecken heraus sicher. Bei dem Brand kam keine Person zu schaden. Nach drei Stunden konnten die letzten der 50 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren. Die Polizei hat die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen.

