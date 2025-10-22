Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gefahrgutverdacht in Stockum - Umfangreiche Messungen der Feuerwehr, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 14.01 Uhr, Europaplatz, Stockum

Am Mittwochmittag meldete die Polizei einen möglichen Gefahrstoff auf einem Parkplatz in Stockum an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten den Bereich großräumig ab und führten eine Stofferkundung durch. Hierbei konnten keine gefährlichen Stoffe nachgewiesen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Gegen 14 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen möglichen Gefahrstoffaustritt auf einem Parkplatz am Europaplatz. Umgehend alarmierte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen sperrten die ersten Feuerwehrleute den Bereich großräumig ab und begannen mit der Erkundung des Stoffes. Aufgrund der unklaren Meldung führten die Einsatzkräfte umfangreiche Messungen mit diversen Messgeräten durch. Parallel zur Stofferkundung wurden drei Personen aus dem Bereich auf eine Kontamination kontrolliert, da ein kurzzeitiger Kontakt mit der unbekannten Substanz nicht auszuschließen war. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden - es kamen keine Menschen zu Schaden.

Die hochsensiblen Messgeräte detektierten eine äußerst geringe Strahlung, welche auf die atmosphärische Hintergrundstrahlung zurückzuführen ist. Im Verlauf ließ sich nach Öffnen des verschlossenen Behälters ein radioaktiver Stoff nicht verifizieren. Das Vorliegen eines gefährlichen Stoffes konnte nach Abschluss aller Messungen nicht festgestellt werden.

Nach 8 Stunden kehrten die letzten der rund 60 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat den Stoff sichergestellt und die weitere Ermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell