Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Schneller Fahndungserfolg nach Raubtat - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 11. November 2025, 20:15 Uhr

Kurz nach einer Raubtat gestern Abend in Pempelfort konnte die Polizei zwei junge Männer im Rahmen der schnell eingeleiteten Fahndung festnehmen. Die beiden stehen im Verdacht, einen Jugendlichen verletzt und beraubt zu haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen stand der 16-Jährige am Bahnsteig der Haltestelle "Tonhalle", als ihn zwei Männer nach seinen mitgeführten Wertsachen befragten. Sogleich versetzten sie dem Jugendlichen mehrere brutale Schläge mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Anschließend flüchteten sie mit dessen Powerbank und Handyhülle als Beute zu Fuß in Richtung Tonhalle. Eine Funkstreife konnte die beiden im Nahbereich aufgreifen und bei ihnen die zuvor geraubte Powerbank auffinden. Der 16-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 24 Jahre alte Deutsche, die als Intensivtäter bekannt sind. Gegen sie liegen bereits mehrere Haftbefehle vor. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich der möglichen Tatbeteiligung eines Dritten, dauern an.

