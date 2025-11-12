PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-D: Sessionseröffnung in Düsseldorf - Friedlich feiernde Menschen in der Altstadt - Polizei zeigt Präsenz - Keine herausragende Sachverhalte bekannt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 11. November 2025

Friedlich und ausgelassen feierten gestern eine Vielzahl von Menschen den Karnevalsauftakt in der Düsseldorfer Altstadt. Die Polizei war in diesem Jahr mit einem erhöhten Kräfteansatz im Einsatz und an den neuralgischen Punkten stark präsent. Bislang wurden keine herausragenden Sachverhalte bekannt.

Pünktlich um 11:11 Uhr erwachte gestern der Hoppeditz auf dem Marktplatz und die Session 2025/2026 wurde eröffnet. Gegen 12:00 Uhr füllten sich auch so langsam die Altstadtgassen und Kneipen. Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei positionierten sich an mehreren Punkten in der Altstadt und zeigten Präsenz. Auch am Abend waren die Bolkerstraße und die Kurze Straße stark frequentiert und am Marktplatz befanden sich größere Gruppen von feiernden Besuchern. Nach Abschluss des Bühnenprogramms nahm das Personenaufkommen deutlich ab. Es kam zu einigen wenigen Einsätzen, wie Streitigkeiten und leichten Körperverletzungsdelikten ohne größere Relevanz. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen war nicht zu verzeichnen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

