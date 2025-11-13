Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Zwei Taschendiebinnen von Zivilbeamten gestellt - Festnahme - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 13. November 2025, 15:35 Uhr

Beamte in Zivil nahmen gestern Nachmittag zwei Taschendiebinnen fest, die zuvor eine ältere Frau bestohlen hatten. Die beiden erwachsenen Tatverdächtigen sollen noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Gegen 15:30 Uhr beobachteten Zivilbeamte des Einsatztrupps Nord der Polizeiinspektion Nord zwei Frauen, wie sie in einem Geschäft auf der Nordstraße verdächtig nahe an eine ältere Dame mit Rollator herantraten und ihr augenscheinlich das Portemonnaie entwendeten. Anschließend verschwand das Duo in einer Umkleidekabine und ging kurze Zeit darauf wieder zu der älteren Dame. Hier legte eine der beiden Diebinnen das Portemonnaie wieder zurück in die Handtasche. Beide Frauen verließen nun hastig das Geschäft. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Diebesduo vor einem Geldautomaten stellen. Die Tatverdächtigen waren grade im Begriff mit der gestohlenen Bankkarte der älteren Dame Bargeld abzuheben. Denn ihr Opfer hatte wohl die Bankkarte mit einem Zettel mit zugehörigem PIN in der Geldbörse aufbewahrt. Die beiden bulgarischen Frauen im Alter von 31 und 48 Jahren werden noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell