POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nach medizinischem Notfall in Ovelgönne von der B211 abgekommen

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, gegen 11:20 Uhr, ein Autofahrer in Ovelgönne von der B211 abgekommen. Er und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Der 77-jährige Mann aus Ovelgönne war zur Unfallzeit mit einem Renault auf der B211 in Richtung Oldenburg unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Linebroker Straße und der Altendorfer Straße verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zum Stillstand kam der Renault in einem wasserführenden Graben.

Der 77-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, verzichteten aber auf eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus. Am Renault entstanden erhebliche Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

