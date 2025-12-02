Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in eine Arztpraxis in der Innenstadt gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Innenstadt von Delmenhorst sucht die Polizei Zeugen.

In der Zeit von Montag, 01. Dezember 2025, 22:20 Uhr, bis Dienstag, 02. Dezember 2025, 06:45 Uhr, haben sich unbekannte Personen Zutritt zu der Arztpraxis in der Bahnhofstraße verschafft, indem sie ein Fenster aufgehebelt haben. In den Praxisräumen durchsuchten sie die Spinde der Belegschaft und entwendeten Bargeld.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

