Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Übermüdet mit Sattelzug von der Autobahn 29 in Großenkneten abgekommen +++ Verfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund von Übermüdung ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, gegen 09:00 Uhr, der Fahrer eines Sattelzuges in Großenkneten von der Autobahn 29 abgekommen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Zur Unfallzeit war der 20-jährige Mann aus dem Kreis Diepholz mit einem Sattelzug auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte Teile der Außenschutzplanke und Leitpfosten und fuhr sich schließlich im Grünstreifen fest. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro. Der Sattelzug musste aus dem Grünstreifen befreit werden, wofür eine Sperrung des rechten Fahrstreifens erforderlich war. Ab 12:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett befahren werden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-Jährige aufgrund von Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen sein könnte. Eine Überprüfung seiner Lenk- und Ruhezeiten war vor Ort nicht abschließend möglich, weil im Kontrollgerät eine fremde Fahrerkarte steckte. Erschwerend hinzu kam, dass der Sattelanhänger mit Feuerwerkskörpern beladen war, die unzureichend gesichert waren. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins und der Fahrerkarten an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

