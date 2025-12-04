Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pferdetransporter kippt nach Reifendefekt auf der Autobahn 28 in Hatten auf die Seite +++ Vollsperrung der Autobahn erforderlich

Delmenhorst (ots)

Nach einem Defekt an einem Reifen ist am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 20:45 Uhr, ein Pferdetransporter mit Anhänger auf der Autobahn 28 in Hatten auf die Seite gekippt. Es musste eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Zur Unfallzeit war ein 64-jähriger Mann aus Ungarn mit einem Kleintransporter mit Anhänger auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hatten verlor er aufgrund eines Reifenschadens am Transporter die Kontrolle über das Gespann und geriet ins Schleudern. Sowohl der Transporter als auch der Anhänger kippten auf die linke Seite und kamen auf dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen zum Stillstand. Ersthelfer befreiten den eingeschlossenen 64-Jährigen aus der Fahrerkabine. Er wurde in der Folge für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren, konnte dieses aber noch in der Nacht verlassen.

Nach dem Unfall war eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Oldenburg erforderlich. Als der Kleintransporter und der Anhänger zur tierärztlichen Behandlung von zwei geladenen Pferden geöffnet werden mussten, war auch eine Sperrung auf der Gegenfahrbahn nötig. Beide Tiere konnten ohne sichtbare Verletzungen vom Unfallort abtransportiert werden.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Für die Bergung des Transporters und Anhängers mussten Abschleppunternehmen verständigt werden. Die Sperrung auf der Richtungsfahrbahn Bremen hatte bis 22:50 Uhr Bestand. Die in Richtung Oldenburg wurde gegen Mitternacht aufgehoben.

