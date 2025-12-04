Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen sind am Mittwoch, 03. Dezember 2025, 18:20 Uhr, hohe Sachschäden entstanden. Die Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit war ein 23-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem Opel auf der Ahlhorner Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Westring missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 40-Jährigen aus Wildeshausen, die die Ahlhorner Straße mit einem Hyundai in Richtung Stadtmitte befuhr. Beide Autos kollidierten frontal und kamen erheblich beschädigt im Einmündungsbereich vom Westring zum Stillstand.

Im Opel erlitten der 23-jährige Fahrer, seine 25-jährige Mitfahrerin und deren viermonatige Tochter leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort durch einen zufällig vorbeikommenden Notarzt untersucht und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch die 40-jährige Fahrerin vom Hyundai und ihre elfjährige Tochter klagten über Schmerzen, wollten sich aber eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Im Kreuzungsbereich kam es bis 20:00 Uhr zu Behinderungen.

