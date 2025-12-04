Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wardenburg ist am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 14:10 Uhr, eine Frau leicht verletzt worden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Der 89-jährige Mann aus Wardenburg war zur Unfallzeit mit einem Ford auf der Ammerländer Straße in Richtung Oberlethe unterwegs. Beim Durchfahren der Rechtskurve in Höhe der Straße "Am Korsorsberg" kam er nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit dem VW einer 39-Jährigen aus dem Ammerland, die die Kreisstraße in Richtung Achternmeer befuhr. Sie geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und einem Graben zum Stillstand. Die 39-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Sie wollte anschließend eigenständig ein Krankenhaus aufsuchen. Der 89-Jährige kam mit einem defekten Reifen auf der Ammerländer Straße zum Stillstand. Er blieb unverletzt, machte aber einen verwirrten Eindruck. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Mehrere Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass ihnen der 89-Jährige durch seine unsichere Fahrweise bereits vor dem Zusammenstoß aufgefallen war. Es bestand der Verdacht, dass er den Unfall aufgrund körperlicher oder geistiger Mängel verursacht hat und nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des 89-Jährigen beschlagnahmt.

