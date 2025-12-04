Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt hat am Donnerstag, 04. Dezember 2025, gegen 10:40 Uhr, ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der 81-jährige Mann aus Stuhr war zur Unfallzeit mit einem BMW auf der zweispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr staute sich der Verkehr aufgrund von Sanierungsarbeiten und einer damit einhergehenden Sperrung des rechten Fahrstreifens. Der 81-Jährige übersah das Stauende und fuhr auf den bereits stehenden Sattelzug eines 24-jährigen Niederländers auf.

Der 81-Jährige war ansprechbar, gilt nach einer notärztlichen Begutachtung aber als schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Da in den ersten Meldungen von einer eingeklemmten Person die Rede war, wurde auch die Feuerwehr alarmiert, die mit 50 Einsatzkräften zum Unfallort ausrückte.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und auch der Sattelanhänger wies am Heck erhebliche Schäden auf. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Nach dem Unfall wurde eine Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg eingerichtet, der Verkehr an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet. Seit 12:00 Uhr kann die Unfallstelle, an der noch Reinigungsarbeiten erforderlich sind, einspurig passiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell