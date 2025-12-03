Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Führungswechsel in der Kreispolizeibehörde - Achim Cüppers hat die Abteilungsleitung übernommen

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Nachdem bereits der neue Landrat im Kreishaus sein Büro bezogen hat, kommt es auch im Zentralen Dienstgebäude der Kreispolizei an der Hauptstraße zu einem Führungswechsel.

Zum 01.12.2025 hat Polizeidirektor Achim Cüppers die Funktion des Abteilungsleiters in der Kreispolizeibehörde übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Birgit Buchholz an, die nach sechs Jahren im Amt der Abteilungsleiterin Ende November 2025 in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

Der 57-jährige gebürtige Niedersachse lebt in Hürth und hat 1987 seine Laufbahn bei der Polizei begonnen. Mit dem Aufstieg in den gehobenen Dienst 1995 war er in verschiedenen Fachbereichen der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Köln tätig. Im Jahr 2003 begann er die Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst und war nach dem Aufstieg zunächst im Ennepe-Ruhr-Kreis und im Landeskriminalamt eingesetzt. Von 2012 bis 2022 sammelte er in verschiedenen Leitungsfunktionen im Polizeipräsidium Köln weitere Diensterfahrung, bevor er dann die letzten drei Dienstjahre als Leiter des Leitungsstabes im Polizeipräsidium Düsseldorf verbrachte. Herr Cüppers freut sich nach zahlreichen Dienstjahren in großen Polizeipräsidien auf die neue Herausforderung, als Abteilungsleiter in der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises die Gesamtverantwortung zu tragen.

In einer seiner ersten Besprechungen mit den Führungskräften der Kreispolizeibehörde stellte er ausführlich seine Wertevorstellungen, Erwartungen und Ziele vor und betonte dabei ausdrücklich, dass Führungskräfte neben den fachlichen Aufgaben auch eine besondere Verantwortung für ihre Mitarbeitenden in der Organisation haben. (ct)

